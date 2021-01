Bazoer straalt bij Vitesse: ‘Het kampioenschap? Nee joh, daar praat niemand over’

Door Lex Lammers



Nonchalant, achteloos bijna, draait Riechedly Bazoer weg tegen FC Groningen. Linksom of rechtsom, dat maakt hem niet uit. Hij is meester over de bal. Meester op het speelveld. Bij De Trots uit Het Noorden zijn ze radeloos. Om beurten. Alessio Da Cruz, Ahmed El Messaoudi of Mo El Hankouri, de vooruitgeschoven stoorzenders van coach Danny Buijs. Ze zijn telkens een stap te laat. ,,Het is de kunst om steeds weer vrij te lopen”, vertelt Bazoer. ,,Dat gaat me best goed af.”