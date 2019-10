Bazoer sluit weer aan bij Vitesse na excuses

,,De spelers en Bazoer moeten samen verder kunnen”, zei Sloetski eerder. ,,Dat is een randvoorwaarde voor een rentree. Het initiatief daarvoor ligt volledig bij het kamp Bazoer.”



Bazoer werd vorige week weggestuurd op de training nadat hij in aanvaring kwam met Jay-Roy Grot. Bazoer bedreigde Grot nog door te roepen dat hij hem in de kleedkamer wel zou pakken en richting Sloetsky wierp hij de woorden ‘fuck off, I don't want to play for your team’ toe. Daarop werd de voormalig speler van Utrecht en Ajax geschorst en miste hij het duel met ADO Den Haag.