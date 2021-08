Bazoer na Europees succes met Vitesse geheimzinnig over toekomst: ‘Jullie weten wat ik wil’

De 24-jarige Bazoer staat nog een seizoen onder contract bij Vitesse. Hij staat open voor een nieuw avontuur maar de tijd gaat dringen. De transfermarkt is over een kleine week op slot. ,,Maar er kan in die dagen nog veel gebeuren”, lachte Bazoer.

De supporters van Vitesse willen de verdediger niet kwijt. ‘Bazoer nog een jaar’, zongen ze. ,,Wel mooi”, reageerde de oud-speler van PSV, Ajax, VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht. ,,Maar we zullen zien. Echt, ik weet het nog niet. Als er niets meer gaat gebeuren, dan ga ik met veel plezier met Vitesse Europa in.”



Vitesse versloeg Anderlecht in de play-offs van de Conference League dus met 2-1. Dat was voldoende na de 3-3 van vorige week in Brussel. Maximilian Wittek was de grote man bij de thuisploeg uit Arnhem. De linksback maakte beide doelpunten voor Vitesse.