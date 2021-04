Bazoer: ‘Ik wil zó graag winnen, soms vergeet ik mijzelf dan’

Cam­buur-trai­ner De Jong: ‘Niet verstandig als Gudde de schaal komt uitreiken’

14:53 Cambuur Leeuwarden is vrijdag met een overwinning op Helmond Sport nagenoeg zeker van promotie naar de eredivisie. Het voelt voor de mensen in de hoofdstad van Friesland als gerechtigheid. ,,Voor heel veel mensen is het normaal wat wij hebben gedaan, maar dat is het niet”, zegt trainer Henk de Jong.