Bas van Noortwijk, oud-teammanager Feyenoord: ‘Onderschat gebrek aan wedstrijdritme niet voor een keeper’

Arne Slot stelt Justin Bijlow op in finale tegen AS Roma: ‘Bij een veldspeler had dit nooit gekund’

Arne Slot heeft goede hoop dat Justin Bijlow volgende week onder de lat staat tegen AS Roma. Als de doelman, die voluit mee traint in Lagos, fit blijft is hij de keeper in de finale van de Conference League. ,,Justin Bijlow traint weer mee ja’', zegt Slot.

19 mei