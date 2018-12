Bas Nijhuis: VAR-centrum in Zeist wordt rest van seizoen beveiligd

De VAR ( video assistent referee ) die actief is bij wedstrijden in de eredivisie, wordt sinds kort beveiligd in Zeist. Dat zei scheidsrechter Bas Nijhuis in het voetbalpraatprogramma Veronica Inside. ,,Dit is te gek voor woorden.”

,,Afgelopen zondag, tijdens ADO - Feyenoord, was ik VAR. Ik kom aanrijden bij het VAR-centrum, zie ik ineens de hondenbrigade staan", vertelt Nijhuis in gesprek met Wilfred Genee. ,,Ik vraag het even na: blijkt het dat we voor de rest van het seizoen beveiliging hebben. Kennelijk zijn er supporters hier geweest.”

Nijhuis vertelde het verhaal na de uitzending, waarop presentator Wilfred Genee het opmerkelijke feit toch nog even op beeld heeft vastgelegd in gesprek met de Twentenaar. De arbiter vertelt dat hij op de plek van zijn parkeerplaats een witte bus aantrof, die van de ingezette beveiliging was.



Kennelijk hebben kwaadwillende voetbalsupporters onlangs aangeklopt bij het VAR-centrum in Zeist, onthult de Tukker. “Vroeger was het zo dat de scheids de fout maakte. Nu blijkt dat er de rest van het seizoen beveiliging is in Zeist omdat toch een aantal supporters hun weg hebben gevonden naar het VAR-centrum”, gaat hij verder. “Te gek voor woorden dat het moet. Ik hoop niet dat ze nog vaker terugkomen.”

Meekijken in Zeist

De VAR wordt ingezet bij spelmomenten in voetbalwedstrijden, om objectief te kunnen beoordelen of bijvoorbeeld een penalty terecht is, of een rode kaart wel of niet moet worden gegeven. De VAR is zelf niet aanwezig bij de wedstrijd, maar kijkt mee vanuit Zeist, waar de KNVB zetelt. Dat ook deze beslissingen bij bepaalde voetballiefhebbers tot wraakgevoelens kunnen leiden, blijkt uit het verhaal van Nijhuis.