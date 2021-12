Bas Nijhuis doet het op zijn manier: ‘Triest is het wel, dat er blijkbaar collega’s zijn die klikken’

Door Dennis van Bergen



Bas Nijhuis staat net op het punt om zijn allesomvattende visie op de wereldproblematiek te geven, als het gesprek aan de keukentafel ruw verstoord wordt. In zijn achtertuin is zijn ezel, Snoepie, uitgebroken. ,,Snoeeepie!’’, roept de toparbiter van achter het glas, op een toon waarop anderen hun kat naar binnen lokken. Maar Snoepie peinst er niet over om terug te keren. Nijhuis, even later, vaderlijk: ,,Geweldig beest, Snoepie. Alleen kan hij zó eigenzinnig zijn. Dan vervloek je ’m echt.”