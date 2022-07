Bas Dost verheugt zich op de eredivisie: ‘Ik kom niet naar FC Utrecht om af te bouwen’

Bert van Marwijk gaat MVV helpen: ‘Deze club hoort gewoon op het hoogste niveau thuis’

Voormalig bondscoach Bert van Marwijk wordt ‘leercoach’ bij MVV. Hij gaat in die rol de trainers van MVV 1, Onder 21, Onder 18 en Onder 16 begeleiden. Van Marwijk is oud-speler van de Maastrichtse club uit de eerste divisie. Van Marwijk: ,,Ik hoop iets van mijn 40-jarige ervaring op ze over te brengen.”

