Bas Dost scoort voor de ogen van 4-jarig zoontje Sep: ‘Niet verwacht dat het me zoveel zou doen’

Waarom de verwarring bij PSV groot is na de tweede teleurstel­ling op rij

Na een nieuwe teleurstelling voor PSV liet trainer Ruud van Nistelrooij donderdagavond de teugels gevoelsmatig wat vieren, daarmee zijn club enigszins in verwarring achterlatend. De 1-1 tegen het niet al te imposante Bodø/Glimt, nota bene in een Europese thuiswedstrijd, was voor de coach niet goed genoeg. Daarover was geen misverstand.

9 september