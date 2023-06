Bart Verbruggen verdringt Kjell Scherpen onder de lat bij Jong Oranje

Voor Bart Verbruggen wordt de aftrap van het EK meteen zijn debuut in Jong Oranje. De bondscoach van het grote Oranje, Ronald Koeman, nam de sluitpost vorige maand nog op in zijn voorselectie. Dat was weer het gevolg van het uitstekende seizoen dat Verbruggen bij zijn Belgische club Anderlecht beleefde. Daarmee verdient hij waarschijnlijk een transfer naar Premier League-club Brighton & Hove Albion, waar Kjell Scherpen (23) onder contract staat.

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi sprak van een lastige keuze, net als op de linksbackpositie. Daar manifesteerde Ian Maatsen (21), met Burnley gepromoveerd naar de Premier League, zich uitstekend in de kwalificatiereeks van Jong Oranje. Feyenoorder Quilindschy Hartman (21) werd voor het eerst uitgenodigd door Van de Looi. De verwachting is dat ook op die plek de debutant de voorkeur krijgt boven de routinier. Quinten Timber (22) draagt in Tbilisi de aanvoerdersband tegen de Belgen. ,,We willen meteen met een zege beginnen, want we willen hier het EK winnen”, aldus Timber.