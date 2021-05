Bart Verbruggen (18) uit Breda maakt in topper tegen Club Brugge zijn debuut voor Anderlecht

NAC-voorzitter Van Baal over reis van Steijn: ‘Een uiterst ongelukki­ge samenloop van omstandig­he­den’

1 mei De voorzitter van de raad van commissarissen van NAC, Edwin van Baal, zegt de bestaande vragen en de reacties van de supporters te begrijpen inzake de Ibiza-reis van trainer Maurice Steijn en het aanvankelijk omzeilen van de quarantaine. De toezichthouder gaf per WhatsApp een reactie over de ontstane ophef voordat de beslissing Steijn alsnog vijf dagen in quarantaine werd gezet.