Bart Verbruggen (18) uit Breda maakt in topper tegen Club Brugge debuut voor Anderlecht

Verbruggen werd in 2014 door de keepersacademie van Arno van Zwam, onder meer keeperstrainer van NAC (2010-2014) en Anderlecht (2019), gescout bij WDS’19 en maakte vervolgens zes jaar deel uit van de NAC-opleiding. In de zomer van 2020 maakte hij vervolgens de overstap naar Anderlecht, waar hij Jelle ten Rouwelaar trof als keeperstrainer.

Bij de Belgische grootmacht kwam Verbruggen sindsdien nog niet in actie voor het eerste elftal, tot zondag. Omdat eerste keeper Hendrik Van Crombrugge ontbrak vanwege een blessure en tweede keeper Timon Wellenreuther (ex-Willem II) gepasseerd was, mocht Verbruggen het nu laten zien. Warner Hahn (ex-Feyenoord en -SC Heerenveen) zit nu op de bank als tweede goalie.

Met Verbruggen onder de lat pakte Anderlecht een puntje. De Nederlandse aanvaller Noa Lang opende vier minuten na rust de score in het Jan Breydelstadion in Brugge. Na goed voorbereidend werk van Bas Dost schoot hij via de binnenkant van de paal raak. Duits jeugdinternational Lukas Nmecha maakte in de 64ste minuut de 1-1 namens Anderlecht. De Deense aanvaller Jacob Bruun Larsen (gehuurd van Hoffenheim) schoot in de 86ste minuut uit een vrije trap de 1-2 binnen voor Anderlecht, maar in de 89ste minuut zorgde Dost nog voor de gelijkmaker: 2-2.