Barcelona wil Koeman vanavond al presenteren

FC Barcelona en de KNVB handelen momenteel de laatste formaliteiten af in de deal rond Ronald Koeman. In de loop van vandaag zal de overstap van de bondscoach naar de Spaanse topclub officieel worden gecommuniceerd. In Camp Nou staat vanavond een persconferentie gepland, Koeman vliegt zelf vandaag naar Barcelona.

Door Maarten Wijffels



De onderhandelingen werden de afgelopen dagen in recordtijd gevoerd. Maandag gebeurde dat bij Koeman thuis, waar een delegatie van zijn nieuwe club zich meldde, onder aanvoering van bestuursvoorzitter Oscar Grau.

Koeman en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen bereikten in een aantal uren overeenstemming over een contract voor meerdere jaren. Het was voor Koeman geen optie om slechts één seizoen aan de slag te gaan in de monsterklus die hem wacht. Barcelona wacht een grote schoonmaak in de selectie. In het weekeinde had Koeman al uitgebreid gesproken met Josep Bartomeu, de president van Barcelona.

De oud-international heeft sinds een tijdje een woning in Barcelona. Er wacht hem daarom geen ingewikkelde en tijdrovende verhuizing meer. Zoals inmiddels bekend is het de bedoeling dat Alfred Schreuder met Koeman mee gaat als assistent.

Bij de KNVB, die een afkoopsom voor Koeman krijgt, zal de scheidende bondscoach zijn taken op de korte termijn overdragen aan zijn assistent Dwight Lodeweges. Morgen brengt de KNVB de eerste voorselectie van Oranje in het nieuwe seizoen naar buiten. Die selectie is nog volledig samengesteld onder regie van Koeman. Eind augustus verzamelt Oranje voor twee interlands, in de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Vooralsnog gaan die duels door, ondanks de zorgelijke ontwikkelingen in Europa met corona. Voor Koeman wacht op 12 september ondertussen al de start van het nieuwe Spaanse seizoen. Op die datum begint de Primera Division.

Droom

Koeman stond vanochtend kort de NOS te woord vanuit zijn auto, toen hij arriveerde op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist. ,,Ik kan op dit moment nog niet veel zeggen, dit is niet een redelijk moment om dat te doen. Er is nog geen duidelijkheid”, sprak Koeman, waarna hij werd gevraagd of hij wel naar Barcelona zou willen. ,,Ja, ik zou het wel willen, dat is wel duidelijk. Maar het is pas definitief als er een akkoord is en de handtekeningen op papier staan. Of het een droom is die werkelijkheid wordt? Als het doorgaat wel ja. Zullen we het hierbij laten?‘’