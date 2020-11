Bannis vindt zichzelf wél goed genoeg voor Feyenoord: ‘Wil tegendeel bewijzen’

Met zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal redde Feyenoord-invaller Naoufal Bannis zijn ploeg in Emmen (2-3). Als het aan de 18-jarige Hagenaar ligt, is het niet zijn laatste treffer in Rotterdamse dienst. ,,Ik ben ervan overtuigd dat ik goals ga maken hier.’’

Bannis kon na zijn late goal in Emmen zijn geluk niet op. ,,Ik kreeg een voorzet van Lutsharel en het enige dat ik dacht ‘doorkoppen, doorkoppen, doorkoppen.’ Ik kreeg van de trainer ook te horen dat in de zestien moest blijven ‘jouw kans komt nog’. Gelukkig maak ik hem’’, sprak de spits voor de camera van FOX Sports.

Feyenoord had het moeilijk in Emmen, maar Bannis bleef geloven in een goede afloop. ,,Het was zeker lastig, maar ik zei tegen de boys ‘je moet erin geloven, die goal komt wel’. En uiteindelijk word je ook beloond.’’

Omdat Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik bij Feyenoord ontbraken, kreeg Bannis na het uitvallen van Steven Berghuis zijn kans. De invaller was van grote waarde, want hij verdiende in de eerste helft de strafschop die zijn ploeg op 1-1 bracht en zorgde in blessuretijd dus voor de winst.

En dat terwijl Advocaat dit seizoen vaak liet weten de Feyenoord-jeugd niet goed genoeg te vinden. ,,Klopt’’, weet Bannis. ,,Maar ik kijk alleen naar mezelf, probeer in mezelf te geloven en het tegendeel te bewijzen en doelpunten te maken.’’

De oud-speler van Haaglandia en ADO Den Haag Bannis vindt zichzelf in elk geval goed genoeg. ,,Als ik mijn ding blijf doen en mijn minuten kan maken in Feyenoord 1, dan ben ik ervan overtuigd dat ik goals ga maken hier’’, zegt de spits die er veel aan heeft gedaan om fysiek sterker te geworden. ,,Ik heb een personal trainer genomen en drie, vier keer per week voor mezelf getraind. Hard werken wordt beloond.’’