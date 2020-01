Bandé moet herstellen bij Jong Ajax

PSV ziet ook Mitroglou met blessure uitvallen

9:34 Bij PSV is opnieuw een aanvaller weggevallen met een blessure. Konstantinos Mitroglou moest tijdens het trainingskamp in Qatar op gisteren al afhaken bij de training en kon ook in de sessie van vanmorgen niet aanhaken. De Griek leek op het eerste gezicht al niet geheel fit teruggekomen van de winterse pauze en moet nu dus een tijdje passen.