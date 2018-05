Bandé en Schuurs kunnen vrijdag al debuteren bij Ajax

De Jong kijkt uit naar play-offs: Nu geen excuses meer

15:59 Trainer Jean-Paul de Jong vindt niet dat zijn FC Utrecht favoriet is in de play-offs. ,,Maar op basis van het afgelopen jaar en het feit dat we Europees hebben gespeeld, hebben we genoeg bagage om met deze duels om te gaan”, aldus de hoofdtrainer. Morgen wacht de eerste wedstrijd van het tweeluik met sc Heerenveen.