Balende Jurjus: Van top naar niks in één seconde

Hidde Jurjus hoopte de held van de avond te worden toen hij in de eerste helft bij een 1-0-achterstand van De Graafschap een penalty van Fortuna Sittard stopte. Uiteindelijk luidde de keeper met een enorme blunder echter de 3-1-nederlaag van zijn ploeg in.

De van PSV gehuurde doelman liet in de slotfase een simpel schot van André Vidigal glippen, waarvan Lazaros Lamprou dankbaar profiteerde: 2-1. Die klap kwamen de Superboeren niet meer te boven.

,,Ik twijfelde een beetje of ik de bal vol wilde pakken of op mij zij zou vallen“, zegt Jurjus bij FOX Sports. “Maar dit is gewoon dramatisch. Ik moet kritisch zijn op mezelf, want de jongens hebben het vandaag juist uitstekend gedaan.“

,,Ik heb niet het gevoel dat ik ze in de steek heb gelaten, want dat doe je bewust. Maar het is wel klote dat we hierdoor verliezen. Ik ging van top naar niks in één seconde.“

De Jong: Drie punten moeten pakken

De Graafschap-trainer Henk de Jong concludeerde dat zijn ploeg drie punten had moeten pakken. Hij had in Sittard in grote delen van de wedstrijd genoten van het spel van zijn ploeg. De Doetinchemse eredivisionist verzuimde in de eerste helft een voorsprong te nemen en liet na de 1-1 grote kansen op de 1-2 liggen. ,,Een combinatie van pech en kwaliteit. Op een aantal momenten waren we te gehaast in de afronding of sloeg de vermoeidheid toe”, meende De Jong.