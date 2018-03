Babos vervangt tijdelijk Brookhuis bij NEC

Babos begint morgen. Hij traint de keepers van de eerste selectie, Jong NEC en de A-jeugd van NEC/FC Oss. De Hongaar Babos keepte ook voor onder meer Feyenoord en NAC. Bij die laatste club was hij keeperstrainer van de jeugd, maar die functie legt hij neer.

Het is onbekend hoe lang Babos met de Nijmeegse keerpers aan de slag gaat. Dat is afhankelijk van het herstel van Brookhuis. NEC verwacht eind deze week meer naar buiten te brengen over de gezondheid van de oud-doelman van NEC en De Graafschap.