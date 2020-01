Babel vol vertrouwen: Ik ben door Ajax als versterking gehaald

Ajax is weer Europese top, stelt Babel. ,,Net als in de jaren negentig toen ik hier in Zuid-Oost opgroeide. ,,Ja, dat vind ik echt. Ik merkte ook in het buitenland dat er zo weer naar Ajax wordt gekeken. Als we een paar jaar geleden een mooi Europees resultaat boekten, dan hadden ze in het buitenland het over de schooljongetjes die het aardig hadden gedaan. Maar dat is wel voorbij. We horen er weer echt bij. Ik zat in het stadion toen het in blessuretijd fout ging tegen Tottenham Hotspur”, doelt hij op de halve finale van vorig seizoen in de Champions League. ,,Zonde en onverdiend, maar wat een mooie Europese campagne.”