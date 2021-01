AZ wint zevende topper op rij en Boadu schittert opnieuw

SamenvattingAZ heeft vandaag voor de zevende keer op rij een topper tegen Ajax, Feyenoord of PSV gewonnen. Dankzij twee goals van Myron Boadu in de tweede helft werd in De Kuip met 2-3 gewonnen, waardoor AZ nu vierde staat. De zeven zeges op een rij.

15 mei 2019: AZ-PSV 1-0

Voor het begin van de indrukwekkende serie van AZ moeten we terug naar 15 mei 2019. Bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2018/2019 maakte Guus Til de winnende goal in de 49ste minuut. AZ werd dat seizoen vierde, PSV tweede op drie punten van kampioen Ajax.

26 september 2019: Feyenoord-AZ 0-3

AZ begon vorig seizoen een stuk beter dan dit seizoen, waarin het de eerste vijf duels gelijkspeelde tegen clubs uit het rechterrijtje. Vorig seizoen werden zes van de eerste acht duels gewonnen, onder meer een fraaie 0-3 zege in De Kuip. Myron Boadu, Calvin Stengs en Oussama Idrissi maakten de goals tegen het dolende team van Jaap Stam, die de bui toen al voelde hangen.

27 oktober 2019: PSV-AZ 0-4

Een maand na die fraaie 0-3 in De Kuip won AZ ook met ruime cijfers bij PSV: 0-4. Myron Boadu (twee goals), Jonas Svensson en Dani de Wit bezorgden AZ de zege, nadat PSV-middenvelder Ryan Thomas al na 22 minuten rood kreeg.

15 december 2019: AZ-Ajax 1-0

In december 2019 keerde AZ na een halfjaar terug in Alkmaar, waar toen werd gespeeld kon worden. Zonder dak boven hun hoofd werden de 17.000 toeschouwers in het AFAS Stadion kletsnat, maar ze zagen AZ wel met 1-0 winnen van Ajax door de goal van Myron Boadu in de 90ste minuut.

1 maart 2020: Ajax-AZ 0-2

Tweeënhalve maand later won AZ ook van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Het werd 0-2 door goals van Boadu en Idrissi. AZ won een week later ook nog met 4-0 van ADO Den Haag en leek op weg naar de titel, maar toen kwam corona en werd het voetbal stilgelegd. Ajax en AZ stonden na 25 duels allebei op 56 punten. Ajax met een beter doelsaldo (+45 om +37), maar het team van Arne Slot had dus beide onderlinge duels gewonnen. Een kampioen kwam er niet, maar Ajax ging als koploper (op basis van doelsaldo dus) wel de Champions League in. AZ moest het doen met een ticket voor de Europa League, waarin het in de groepsfase werd uitgeschakeld.

13 januari 2021: PSV-AZ 1-3

Daarna speelde AZ ruim tien maanden geen topper, maar de serie kreeg anderhalve week geleden een mooi vervolg. Het team van Pascal Jansen won met 1-3 bij PSV door goals van Teun Koopmeiners (fraaie hakbal en penalty) en Calvin Stengs.

24 januari 2021: Feyenoord-AZ 2-3

Zeven zeges op rij tegen clubs uit de top drie. Die prestatie zette AZ zondag neer met de 2-3 overwinning in De Kuip. Myron Boadu was opnieuw enorm belangrijk met twee goals in de tweede helft. Calvin Stengs gaf zijn eerste assist van het seizoen bij de winnende goal.

31 januari 2021: AZ - Ajax

Komende zondag kan AZ de reeks zelfs uitbreiden naar acht zeges. De ploeg van Pascal Jansen moet dan Ajax verslaan in eigen stadion. Afgelopen woensdag lukte dat niet in de TOTO KNVB Beker. Ajax won toen met 0-1 door een goal van Zakaria Labyad. In de kwartfinale neemt Ajax het op tegen PSV.

Boadu weer beslissend in topper

Opvallend is ook hoe goed Myron Boadu presteert in de topwedstrijden. De twintigjarige spits van AZ is bezig aan een moeizaam seizoen en scoorde tot vandaag pas vier keer, maar scoorde vandaag tegen Feyenoord wel twee keer. Het was voor Boadu alweer zijn zevende goal in een topduel sinds de start van het afgelopen seizoen. Boadu stond al een tijdje droog. Zijn laatste doelpunt dateerde van een maand geleden. ,,Ik bleef gewoon mijn kansen creëren, maar ze gingen er niet in. Natuurlijk heb ik altijd vertrouwen gehouden. Ik twijfel nooit. Maar ik ging wel denken: wat kan ik nog beter doen? Het is toch lastig als je veel wedstrijden op rij niet scoort en niet belangrijk kan zijn voor het team. Extra lekker dat het vandaag wel lukte.”

Boadu stond na de rust twee keer aan het einde van een flitsende AZ-aanval. De spits besliste het duel in de 70e minuut op aangeven van zijn maatje Calvin Stengs, die pas zijn eerste assist van het seizoen gaf. ,,We hebben het er vaak over. Calvin zegt dat ik zijn ballen moet afmaken en ik zeg tegen hem dat hij me vaker moet aanspelen”, aldus Boadu.

