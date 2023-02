AZ wint met pijn en moeite van hekkensluiter Cambuur en blijft in spoor van koploper Feyenoord

AZ leek zaterdagavond in Alkmaar nog last te ondervinden van de grote dreun die het precies een week ervoor was opgelopen in de Kuip toen er in de laatste minuut werd verloren van Feyenoord. Daarmee lijkt er voor tenminste even een streep te gaan door de ambitieuze titelaspiraties van de club. En wie AZ in met name de eerste helft bezig zag tegen laagvlieger Cambuur moet gedacht hebben dat de Alkmaarders voorlopig ook niet meer gaan aanhaken in dat titelgeweld. Dat het uiteindelijk nog goed kwam voor AZ, kwam ook door de weinig verheffende voorhoede van Cambuur die zo moeilijk kansen lijkt te benutten.



Cambuur was sowieso al naar Alkmaar gekomen met weinig zelfvertrouwen. In Leeuwarden heeft trainer Sjors Ultee de boel nog niet op de rit nadat hij het na de winterstop overnam van clubheld Henk de Jong. Sindsdien behaalde de ploeg vijf punten uit acht duels en is een troosteloze achttiende plaats het resultaat. Cambuur begon de wedstrijd in Alkmaar bovendien in de wetenschap dat nummer zeventien FC Groningen voor het eerst sinds lange tijd weer eens won en zo uitloopt.