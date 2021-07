AZ verslaat Panathinaikos met ruime cijfers in oefenduel

AZ heeft de ingelaste oefenwedstrijd tegen Panathinaikos met ruime cijfers gewonnen. Het besloten duel in Zaanstad eindigde in 3-0. De treffers kwamen op naam van de jarige Jesper Karlsson (die 23 jaar is geworden), Myron Boadu en Tijjani Reijnders.