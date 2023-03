AZ verrast Lazio en zet met fraaie zege in Rome stap richting kwartfinales Conference League

Met videoAZ heeft voor een daverende verrassing gezorgd door met 1-2 te winnen in Rome van Lazio, de nummer drie uit Italië. AZ richtte zich na een halfuur op en kwam na een 1-0 achterstand terug tot 1-2. De winst in Italië is er een voor in de geschiedenisboeken van AZ.

In de hoek van het immense Stadio Olimpico vierden de spelers van AZ feest met de eigen, blije aanhang. Dat volgende week donderdag in Alkmaar pas de beslissing valt en de Alkmaarders zich dan definitief kunnen plaatsen voor de kwartfinale van de Conference League deed niets af aan de vreugde. Met de uitzege op Lazio was een stunt compleet.

Lees ook:

• Reacties van Tijjani Reijnders - die blijft hopen op Oranje -, AZ-coach Pascal Jansen en spits Vangelis Pavlidis

De overwinning kwam tot stand, nadat AZ een uiterst moeilijk eerste halfuur had gekend. De ploeg kreeg daarin voetballes voor volwassenen. Geïntimideerd misschien wel door de grootte van de tegenstander of gewoon door het kwaliteitsverschil was het voor de Alkmaarders een kwestie van overleven.

Volledig scherm AZ viert feest met de supporters. © ANP

Maar AZ richtte zich op ná dat halfuur en toonde zich vervolgens opvallend effectief. Zowel de gelijkmaker van de Griekse spits Vangelis Pavlidis en de winnende goal van de uitstekend spelende Hongaarse linksback Milos Kerkez waren het gevolg van mooi uitgespeelde aanvallen, die perfect passen in de AZ-cultuur van fraai opgezette aanvallen uit het boekje. Het gegeven dat Lazio bijna twee maanden geen tegentreffer had geslikt, maakten de goals des te knapper.

Na de reuzekansen voor Sergej Milinkovic-Savic en Felipe Anderson leek de openingstreffer van voormalig FC Barcelona-speler Pedro het begin van een loodzware avond te worden. Maar niets was minder waar. ,,Het was ook niet zo dat we na een halfuur dachten dat het een verloren avond was”, zo zei de stoïcijns spelende Wouter Goes (18) na afloop. ,,Ze waren wel goed, maar wij weten zelf ook wat we kunnen. Ik denk dat we ons goed hebben opgericht.”

Volledig scherm Pedro viert zijn goal. © ANP / EPA

Hoewel Lazio telkens gevaarlijk bleef, durfde AZ na het eerste halfuur weer te voetballen. Met risico in de passing. ,,Precies de manier waarvan we wisten dat we Lazio pijn konden doen”, zei Tijjani Reijnders, die na een mindere periode weer eens een overtuigende wedstrijd speelde. Reijnders had stiekem gehoopt op een plekje in de voorselectie van het Nederlands elftal. Die kreeg hij niet, maar uitblinken in de knock-outfase van een Europees toernooi tegen een club als Lazio is natuurlijk ook mooi. ,,Ik denk dat het belangrijk is dat we ons hebben kunnen laten zien in zo’n wedstrijd tegen een tegenstander uit zo’n groot voetballand. Dat zegt toch wel iets.”

Trainer Pascal Jansen was niet verbaasd over het spel en de prestatie van zijn ploeg. Ook al vond hij zijn elftal het eerste halfuur van de wedstrijd wel weifelend optreden. ,,Het niveau dat wij haalden, heb ik wel vaker gezien. Ik weet waartoe mijn ploeg in staat is. Al is het natuurlijk geweldig om te zien dat we het ook op dit niveau kunnen doen. We hebben ons op een waardige manier laten zien.”

Volledig scherm Vangelis Pavlidis viert zijn goal. © ANP

Tegenstander Lazio droop teleurgesteld af in het eigen stadion. De spelers werden op een fluitconcert getrakteerd. De ploeg van de excentrieke trainer Maurizio Sarri moest het doen zonder de geblesseerde vedette Ciro Immobile. De oefenmeester had bovendien enkele spelers gespaard in zijn laatste linie. Niettemin bleven er genoeg spelers van topklasse over. Er is Lazio dan ook veel aan gelegen om de Conference League te winnen. Temeer, omdat stadgenoot en rivaal AS Roma de Europese beker afgelopen seizoen nog won.

Dan moet Lazio volgende week donderdag in Alkmaar wel aan de bak om tegen AZ de 2-1 nederlaag goed maken. ,,We hebben slechts een bescheiden feestje gevierd in de kleedkamer”, zei trainer Jansen. ,,En dat hoefde ik mijn spelers ook niet te zeggen. Zij beseffen heel goed dat het nog niet gedaan is natuurlijk. We zijn pas op helft. Er is nog niks gespeeld.”

Volledig scherm Milos Kerkez viert zijn goal. © ANP

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

