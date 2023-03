AZ vernedert Real Madrid en gaat naar halve finales 'jeugd Champions League’

In de eerste twintig minuten leek het nog een loodzware wedstrijd te worden voor de Alkmaarders. Real creëerde niet al te grote kansen, maar zette stevig druk en liet AZ niet aan voetballen toekomen. Maar een eerste Alkmaarse corner veranderde het wedstrijdbeeld. Doelman Diego Piñeiro del Álamo liet de bal los en een liggende Daniel Beukers zette zijn voetje ertegenaan en de bal rolde in het doel. De Spanjaarden protesteerden hevig vanwege de beschermde status van de doelman in het vijfmetergebied, maar dat mocht niet baten.

Volledig scherm AZ heeft heel wat te vieren tegen Real Madrid. © Ziggo Sport

Vlak na de 1-0 (zie video onderaan) werd het ook snel 2-0. In de 29ste minuut gaf Jayden Addai vanaf eigen helft de bal aan Ernest Poku, die alleen op de doelman afstormde en onberispelijk raak schoot. Real Madrid raakte gedemotiveerd en mocht nog van geluk spreken dat AZ niet verder uitliep in de eerste helft. Via enkele counters was de thuisploeg namelijk nog levensgevaarlijk.

Na rust waren de Spanjaarden veel sterker dan AZ, dat werd ondersteund door 2000 toeschouwers. In de 66ste minuut had Real dan ook de aansluitingstreffer moeten maken. Yeray Lancha Pérez kon binnenschieten, nadat AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro had misgetast uit een voorzet, maar Dave Kwakman bracht redding. Ook daarna bleef Real gevaarlijk, zonder dat het levensgrote kansen opleverde.

Volledig scherm Mexx Meerdink speelde al met de hoofdmacht in het gewonnen duel met Lazio in de Conference League. © ANP

Halvefinalist

AZ besliste de wedstrijd voortijdig in de 78ste minuut. Mexx Meerdink, die momenteel droomweken beleeft, schoot de derde tegen de touwen. Fedde de Jong knalde de bal uit de kluts nog tegen de doelman aan, maar in de rebound dacht Meerdink niet na en schoot hij raak. Daarna werd de defensie van Real Madrid een gatenkaas en maakte Beukers in de 85ste minuut zijn tweede goal (en de 4-0) van de middag. AZ speelde het duel daarna professioneel uit en plaatste zich zodoende razendknap en vrij eenvoudig voor de laatste vier.

In de halve finale treffen de mannen van Sierksma Sporting Lissabon, dat in de achtste finales Ajax voor schut had gezet door met 5-1 te winnen. Deze wedstrijd vindt op 21 april op neutraal terrein plaats, namelijk in Nyon (Zwitserland) bij het hoofdkwartier van de UEFA. Op 24 april is de finale van de Youth League, dat beter bekend staat als ‘jeugd Champions League’ op dezelfde locatie.