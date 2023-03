AZ-uitblinker Tijjani Reijnders blijft hopen na sterk optreden tegen Lazio: ‘Voorselectie Oranje? Haha, eikel!’

Met videoTijjani Reijnders was dolgelukkig na de 1-2 zege van AZ op Lazio in de achtste finale van de Conference League. De middenvelder van de Alkmaarders solliciteerde met zijn sterke optreden naar een plek in de voorselectie van Oranje, waar hij zo op hoopte.

,,Dit is heerlijk", zei Reijnders, die bij ESPN erkende dat hij vol zelfvertrouwen speelde tegen Lazio. ,,Zeker tegen Feyenoord was ik niet mezelf, dus dan is het heel lekker dat ik tegen Lazio op m’n oude niveau kom en het team kan helpen", zei de middenvelder, die stiekem had gehoopt op een plek bij de voorselectie van Oranje. ,,Of ik bij de voorselectie zit? Haha, eikel", zei hij lachend. ,,Helaas niet, maar het is aan mij om er de volgende keer wel bij te zitten.”

Reijnders was met een fraai wippertje belangrijk bij de 1-1 van Vangelis Pavlidis en was daarnaast ook zeer dominant aanwezig in Rome. ,,Bij onze eerste goal kon ik de bal afsnoepen en mooi doorspelen, dan groei je ook in de wedstrijd", zei Reijnders, die de zege bestempelde als ,,heel lekker": ,,Helemaal omdat je weet dat zij vijf wedstrijden de nul hadden gehouden. Dat je er dan twee maakt, ja, dat is heel lekker.”

Voldoening bij AZ-coach Pascal Jansen

AZ-coach Pascal Jansen hield Reijnders met beide benen op de grond na zijn optreden in Rome: ,,Om die stap naar Oranje te maken moet hij nog meer van dit soort wedstrijden spelen. Ik vind dat hij een behoorlijke wedstrijd heeft gespeeld, maar ik weet dat hij nóg dominanter kan zijn. Aan het einde kiest hij voor bepaalde oplossingen... Dan moet hij gewoon zijn impulsen onder controle houden om er voor het team nog meer uit te kunnen halen. Maar daar praten we ook veel met elkaar over", aldus Jansen.

Quote We hebben ons gepresen­teerd op een manier die AZ-waar­dig is en hebben een van de betere ploegen van Europa onder druk kunnen zetten en houden AZ-coach Pascal Jansen

De trainer haalde enorm veel voldoening uit het optreden van zijn team: ,,Wat we nastreven met elkaar is in grote delen ook gelukt. We hebben ons gepresenteerd op een manier die AZ-waardig is. Het spel mét bal was aardig, maar het spel zonder ook. We hebben een van de betere ploegen van Europa onder druk kunnen zetten en houden", aldus Jansen, die na het eerste kwartier even zijn hart vasthield.

,,Je weet dat dat een belangrijke fase is en die moet je overleven. Dat dreigde mis te gaan, maar daarna kwamen we beter in de wedstrijd. De rol van Pavlidis was heel belangrijk, maar die was op het begin te ver weg. Later ging dat beter en blijf je langer aan de bal. Dan moet Lazio achter de bal aan", aldus Jansen, die naar eigen zeggen met zijn spelers slechts kort gaat genieten van dit moment: ,,We mogen genieten, maar niet te uitbundig. We zitten pas in de rust van deze wedstrijd, in Alkmaar komt de tweede helft.”

Vangelis Pavlidis

Doelpuntenmaker Pavlidis was logischerwijs ook in zevende hemel na zijn goal in Rome. ,,Dit soort avonden is heel speciaal. Hier droom je van als kind. Spelen én scoren in zo'n stadion, dat is geweldig", aldus de Griek, die zag dat zijn ploeg wat problemen had in de openingsfase. ,,Lazio speelde heel goed, maar daarna gingen we ons eigen spelletje spelen. Dat deden we na rust ook weer goed. Onze kracht is om druk te zetten en nu hebben we gewonnen. Onze tactiek? Daar ga ik niets over zeggen, want we moeten nog een wedstrijd dus ik kan niets verklappen", zei de spits lachend.

