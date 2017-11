AZ ruim sterker in oefenduel met Cambuur

Advocaat stopt na oefenduels bij Oranje

20:29 Het nieuws hing al enige tijd in de lucht, maar nu is het dan ook definitief: Dick Advocaat (70) stopt na de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië als bondscoach van Oranje. Dat bevestigde de Hagenaar vanmiddag bij aankomst in Aberdeen tegen een Schotse cameraploeg.