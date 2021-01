AZ rekent in Super Januari op Zweedse openbaring Karlsson

Door Nik Kok



Al vanaf zijn eerste eredivisiewedstrijd tegen Sparta heeft Jesper Karlsson er in Pierre van Hooijdonk een fan bij. De Zweedse aanvaller was die oktobermiddag op Het Kasteel, die voor AZ overigens een dramatisch einde kende (4-4 na een 0-4 voorsprong), niet minder dan een openbaring. Met twee puntgave assists was hij een prima opvolger van Oussama Idrissi die op die bewuste dag naar Sevilla werd getransfereerd. Karlsson is daarna doorgegaan met het geven van assists en maakte ook zelf doelpunten, al stokte de productie in de maand november enigszins.



Feyenoord-legende Van Hooijdonk haalde Karlsson van de week in deze krant nogmaals aan als een speler op wie we moeten letten in de januarimaand vol ontmoetingen van de topclubs. ,,Omdat hij levert, net als Steven Berghuis.’’



En dat klopt. Van alle zomeraanwinsten van de vier topclubs duldt Karlsson (22) alleen Antony van Ajax voor zich. Die leverde zeven assists en zes doelpunten. Karlsson kwam tot vijf assists en evenveel goals. De Braziliaan was dan wel weer meer dan zeven keer zo duur dan de Zweed. Gerenommeerde spelers als Davy Klaassen en Mario Götze, die Karlsson de komende tijd tegenkomt op het veld, houdt hij aan de vooravond van de topmaand achter zich.