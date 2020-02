AZ neemt beker altijd serieus: ‘We oefenen al langer op strafschoppen’

,,Het is overigens niet zo dat we dat oefenen nu pas zijn gaan doen’’, vervolgt Slot. ,,Dat doen we al structureel, anders zou het ook geen zin hebben. We beseffen natuurlijk ook dat het niet voor honderd procent is na te bootsen. Ik vind in elk geval dat ze die strafschoppen met overtuiging moeten nemen.” Zelf heeft hij overigens een mindere ervaring met strafschoppen in het stadion van AZ. Als assistent-trainer van Cambuur verloor hij in 2017 in de halve finales van AZ na een strafschoppenserie.



Destijds haalde AZ dus de finale, zoals de club het eigenlijk vrijwel elke seizoen goed doet in de beker. Zo staat de club voor de negende keer op rij in de kwartfinales van het toernooi en kan het straks de tweede club in de historie worden die in vijf opeenvolgende seizoen de halve eindstrijd haalt. Het is voor Slot en AZ een fijne gedachte dat de laatste dertien bekerthuiswedstrijden werden gewonnen. Vorig seizoen sneuvelde AZ in de halve finales tegen Willem II.