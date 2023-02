AZ morst punten tegen 10 man Volendam en loopt koppositie eredivisie mis

AZ heeft opnieuw averij opgelopen in de eredivisie. Na de spectaculaire 5-5 van vorige week tegen FC Utrecht werd er nu gelijkgespeeld tegen de opgeleefde laagvlieger FC Volendam (1-1). Daarmee verspeelden de door vele blessures gehavende Alkmaarders andermaal de kans om de koppositie voor tenminste een halve dag over te nemen van Feyenoord. Jens Odgaard redde vlak voor tijd nog een punt voor de Alkmaarders nadat Volendammer Gaetano Oristiano met rood van het veld was gestuurd.

AZ begon flink gehavend aan de Noordhollandse derby. Zo waren er nauwelijks centrale verdedigers meer over voor trainer Pascal Jansen door blessures van achtereenvolgens Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Zinho Vanheusden en Maxim Dekker. De beoogde centrale verdediger voor de wedstrijd tegen Volendam, Riechedly Bazoer doordeweeks tijdens de training geblesseerd en dus debuteerde de achttienjarige Wouter Goes zaterdagavond aan de Dijk.

Ook elders in het elftal was het passen en meten voor Jansen. Winteraanwinst Djordje Mihailovic miste het duel ook vanwege een kwetsuur. Hij was dan juist weer de vervanger van Dani de Wit, in Volendam aandachtig toeschouwer met krukken. Daarom posteerde Jansen, de dit seizoen met zijn vorm worstelende Jesper Karlsson op de nummer tien-positie achter spits Vangelis Pavlidis en mocht Myron van Brederode het weer eens in de basis proberen.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

Of het door het sterk gewijzigde elftal kwam of niet, AZ kreeg op het Volendamse kunstgras maar moeilijk voet aan de grond. Bij de thuisploeg is de laatste weken realiteitszin ingedaald. Wim Jonk heeft een verdedigend steviger fundament gebouwd en voor de aanvallers van AZ was het aanvankelijk geen doorkomen aan. In niks leek het duel in elk geval op de spectaculaire 5-5 van een week eerder tegen FC Utrecht.

Toen reeg AZ de kansen aaneen, zaterdagavond tegen Volendam had het moeite om ook maar tot uitgespeelde kansen te komen.

Volendam kwam in de tweede helft zelfs op voorsprong. Xavier Mbuyamba kopte een vrije trap van Carel Eiting achter AZ-doelman Ryan. Voor Eiting alweer zijn zevende assist van het seizoen. Hij is ermee op weg om een clubrecord te vestigen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Het was voor Jansen het seizoen om een andere debutant in te brengen. De afgelopen week van Sparta overgenomen Sven Mijnans had een klein halfuur om iets aan de onverwachte achterstand te doen.

AZ zette een slotoffensief in met invaller Mayckel Lahdo terwijl Volendam-aanvaller Gaetano Oristiano met rood van het veld werd gestuurd na een overtreding op Jordy Clasie. Tien minuten voor tijd miste spits Pavlidis een opgelegde kans op de gelijkmaker. Jens Odgaard was zeven minuten voor tijd wel trefzeker.

AZ moet met angst en beven de uitslagen van zondag afwachten. Dan kan het worden ingehaald door PSV dat dan tegen Feyenoord speelt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.