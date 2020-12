AZ moet winnen in Rijeka, maar scoort opvallend weinig in Europese uitwedstrijden

• Bij een overwinning is AZ geplaatst. Maar mogelijk is ook een gelijkspel genoeg. In dat geval moet Real Sociedad verliezen bij Napoli.

• AZ won in oktober thuis met 4-1 van Rijeka. Teun Koopmeiners, Albert Gudmundsson (2x) en Jesper Karlsson scoorden voor AZ. Sandro Kulenovic deed dat voor de Kroaten.

• De laatste jaren doet AZ het erg goed in de groepsfase van de Europa League. Van de laatste zes deelnames overleefde het viermaal de eerste ronde. Het eindigde driemaal als tweede, in het seizoen 2013/14 in de poule met PAOK Saloniki, Maccabi Haifa en Sjachtjor Karaganda behaalde AZ twaalf punten. Rijeka komt niet in de buurt van de successen van de Alkmaarders. De reeds uitgeschakelde club kwam voor de vierde keer niet verder dan de groepsfase.

• Het team van trainer Pascal Jansen begon onder Arne Slot goed aan de groepsfase. Het won de eerste twee duels, maar kwam niet verder dan twee gelijke spelen in de laatste drie wedstrijden. In 2016/17 en 2019/20 had AZ aan twee zeges genoeg om te overwinteren.

Het doelpunt van Dani de Wit bij Napoli was de enige in de laatste vijf uitduels voor AZ.

• AZ wint niet vaak op vreemde bodem. De 0-1 uitzege bij Napoli was de enige in de laatste vijf Europese uitduels, de andere vier werden verloren. Het doelpunt van Dani de Wit in Napels was het enige uitdoelpunt in deze serie van vijf duels.

•De Alkmaarders kunnen vertrouwen halen uit het feit dat Rijeka veel goals tegen krijgt. In elk van hun laatste vier Europese wedstrijden kon de keeper vaker dan twee vissen. Alleen Real Sociedad scoorde slechts eenmaal in tegen Rijeka, dat al elf goals tegen kreeg.

Stand groep F

1. Napoli 5-10 punten

2. Real Sociedad 5-8

3. AZ 5-8

4. HNK Rijeka 5-1