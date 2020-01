AZ moet al die kansen eens zien te benutten: ‘We hebben er te veel nodig om te scoren’

,,Maar ik weet ook nog dat we voldoende kansen creëerden. Zoals we in de wedstrijden na de winterstop steeds veel kansen creëren. We hebben er veel nodig om te scoren. Dat is iets wat beter moet. Sowieso vechten ploegen in de tweede seizoenshelft nog langer voor een goed resultaat. De belangen worden steeds groter.”

AZ revancheerde zich deze week van de nederlaag tegen Willem II door in in het bekertoernooi probleemloos TOP Oss te verslaan. ,,En dat lukt toch niet elke eredivisieploeg. Kijk alleen maar naar PSV gisteravond dat van NAC verloor.” De Alkmaarders moeten het daardoor in de volgende ronde opnemen tegen de Bredanaars, één van de clubs waar Slot een diepe verbondenheid mee voelt. ,,Ik kijk heel erg uit naar die wedstrijd”, zei hij alvast.



Tegen TOP Oss overwoog Slot niet om Thomas Ouwejan alvast een basisplaats te geven. De linksback die dit seizoen voorbij is gestreefd door Owen Wijndal speelt morgen Heerenveen vanwege de schorsing van Wijndal. ,,Hij is er fysiek helemaal klaar voor en weten natuurlijk precies wat we aan hem hebben. Vorig seizoen speelde hij namelijk heel erg goed op die positie. Het spel zal ook niet anders worden, want vorig seizoen stoomde Thomas er net als Owen ook vaak overheen op de linkerflank. Helaas hebben we Thomas niet veel speelminuten kunnen geven bij Jong AZ vanwege zijn leeftijd maar ik ben ervan overtuigd dat hij er zal staan morgen.”