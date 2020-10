AZ mist geschorste Svensson alleen tegen ADO

AZ hoeft Jonas Svensson slechts één duel te missen. De aanklager had in zijn voorstel de Noorse verdediger twee duels (plus één voorwaardelijk) willen schorsen naar aanleiding van de rode kaart die hij vorige week ontving in het duel met VVV-Venlo. De tuchtcommissie achtte 'ernstig gemeen spel' bewezen, maar ging niet mee in de verhoogde strafeis.