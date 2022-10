AZ klopt Apollon door late kopgoal Karlsson en houdt perfecte score in Europa

Van Nistel­rooij prijst Vertessen na zege op FC Zürich en baalt van late tegengoal: ‘Een smetje op de avond’

Hoewel PSV-trainer Ruud van Nistelrooij uiteraard blij was met de ruime zege van zijn ploeg in de Europa League tegen FC Zürich (1-5), noemt hij de onnodig geïncasseerde tegengoal ‘een smetje op de avond’. Daarnaast is Van Nistelrooij realistisch over zijn ‘grillige’ ploeg. ,,We willen snel stabiel worden, maar moeten daarvoor geduld hebben.”

