AZ kan beginnen aan bouw van nieuw stadiondak

'stap vooruit'AZ is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor een nieuw dak op het eigen stadion. De club uit Alkmaar heeft een akkoord gesloten met BAM Bouw en Techniek over een overdekking van de tribunes.

Een deel van het dak stortte op 10 augustus vorig jaar in tijdens een zware storm. Gelukkig was er geen wedstrijd bezig, want dan waren er veel slachtoffers gevallen. Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV is gebleken dat het wachten was totdat het dak naar beneden zou komen. Een zware storm had in 2006 al de constructie ernstig verzwakt.

AZ sloopte vlak na het incident het hele dak. De club speelde daardoor maanden alle thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag. Het nieuwe dak wordt aan alle zijden vier meter langer richting het veld, waardoor het stadion de supporters meer comfort zal bieden bij regenachtig weer. De huidige lichtmasten maken plaats voor duurzame LED-verlichting in de dakrand.

BAM voert de werkzaamheden uit in samenwerking met ASK Romein, gespecialiseerd in staalbouw. De werkzaamheden zullen ook plaatsvinden tijdens de eerste helft van het nieuwe seizoen. Door tijdelijke voorzieningen kunnen er dan wel wedstrijden gespeeld worden in het stadion.

,,Dit akkoord betekent dat de plannen voor het nieuwe dak ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden”, reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ. ,,Als club zetten we hiermee, ondanks de zware tijd waar we met elkaar in zitten, weer een stap vooruit door onze fans een veilig, comfortabel en innovatief stadion te bieden.”

BAM heeft ruime nationale en internationale ervaring in stadionbouw. In Nederland was BAM betrokken bij de Johan Cruijff ArenA, het PSV-stadion, Euroborg, Gelredome en De Kuip. In Duitsland bouwde BAM onder meer nieuwe stadions in Berlijn, Mainz, Karlsruhe, Dresden en Stuttgart. BAM realiseerde in Johannesburg Soccer City, waar de finale van het WK 2010 werd gespeeld.