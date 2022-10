AZ is het helemaal kwijt en lijdt bij Excelsior derde nederlaag op rij

Als verrassende koploper van de eredivisie werd er in Alkmaar plots stiekem gedroomd over een landstitel. Hoe hard het kan gaan in de voetballerij, werd zondag maar weer eens duidelijk. Na het verlies in de Conference League tegen Apollon Limassol (1-0) verslikte AZ zich in competitieverband tegen concurrent Feyenoord (1-3) en Excelsior, waardoor Ajax zich weer een marge verschafte in de strijd om de titel.