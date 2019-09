AZ hoopt op terugkeer in eigen stadion in december

Voor zowel de materiële schade als de vervolgschade is AZ verzekerd. “De totale omvang van de schade is nog niet vast te stellen.” De Alkmaarders dankten de acht miljoen euro winst over afgelopen seizoen vooral aan de lucratieve transfers van de topscorers Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Alireza Jahanbakhsh (naar Brighton & Hove Albion). In het seizoen 2018-2019 hield AZ 24,6 miljoen euro over aan de verkoop van spelers, het dubbele in vergelijking met het jaar daarvoor. Het eigen vermogen steeg naar 33,2 miljoen.