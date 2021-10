AZ hofleverancier van Elftal van de Week, Vitesse en RKC Waalwijk leveren twee spelers

AZ is deze week hofleverancier van het Elftal van de Week in de eredivisie. Drie spelers bemachtigden een plaatsje in het elftal na de eclatante 5-1 zege op FC Utrecht. Van RKC Waalwijk en Vitesse vinden we twee spelers terug in het elftal.

AZ en FC Utrecht waren op papier gewaagde tegenstanders, maar de Alkmaarders maakten compleet gehakt van de Domstedelingen. Jordy Clasie was op het middenveld de grote uitblinker en strooide met goede passes. Clasie krijgt in het Elftal van de Week gezelschap van ploeggenoten Dani de Wit en Jesper Karlsson. De Wit maakte twee goals terwijl Karlsson goed was voor een goal en twee assists.

RKC Waalwijk en Vitesse vinden allebei twee spelers terug in het elftal. Melle Meulensteen speelde zowel aanvallend als verdedigend sterk tegen Feyenoord (2-2) en vormt samen met Jens Odgaard het RKC-tweetal in het elftal. Odgaard maakte een goal én verzorgde de assist bij de tweede Waalwijkse goal in de Kuip. Bij Vitesse, dat met 0-1 won in de Gelderse derby tegen NEC, waren doelpuntenmaker Nikolai Baden Frederiksen en Riechedly Bazoer de uitblinkers.

AZ, RKC Waalwijk en Vitesse vullen daarmee al zeven plaatsen in van het Elftal van de Week en het zevental wordt aangevuld met vier eenlingen: Daley Blind speelde ijzersterk namens Ajax tegen SC Heerenveen (0-2), PEC Zwolle-doelman Kostas Lamprou wist PSV lange tijd te frustreren (3-1), Mickaël Tirpan won met Fortuna Sittard ternauwernood van SC Cambuur (1-0) en Luuk Brouwers was namens Go Ahead Eagles met twee goals de uitblinker in het spektakelstuk tegen Heracles Almelo (4-2).

