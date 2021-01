AZ evenaart record als het wint van Ajax, Feyenoord werd nog nooit uitgeschakeld door Heracles

FC Emmen - SC Heerenveen (16.30 uur)

• SC Heerenveen bereikte in drie van de laatste vier seizoenen de kwartfinales, maar tegen mede-eredivisionisten doen de Friezen het niet goed. Heerenveen won slechts een van zijn laatste vijf uitwedstrijden in de TOTO KNVB-beker.

• FC Emmen kan zich vanavond voor de 3e keer in zijn clubhistorie plaatsen voor de kwartfinales van het bekertoernooi. In 1998/1999 lukte dat voor het laatst.

• Glenn Bijl (vier) en Michael de Leeuw (drie) waren verantwoordelijk voor zeven van de laatste tien bekerdoelpunten van Emmen.

Volledig scherm Michael de Leeuw (nummer acht) en Glenn Bijl (midden) waren verantwoordelijk voor zeven van de laatste tien bekerdoelpunten van Emmen. © VI Images

Feyenoord - Heracles (18.45 uur)

• Feyenoord en Heracles stonden vier keer tegenover elkaar in de TOTO KNVB-beker. Feyenoord verzekerde zich in alle ontmoetingen van de volgende ronde.

• De laatste keer dat Feyenoord vóór de kwartfinales van de beker al werd uitgeschakeld was in 2014/2015, toen verloren de Rotterdammers in de tweede ronde van Go Ahead Eagles.

• Heracles kan voor het eerst sinds 2012/2013 de kwartfinales van het bekertoernooi bereiken. De club haalde sindsdien zes keer de laatste zestien, maar werd telkens uitgeschakeld.

• Als vanavond de wedstrijd via penalty's beslist moet worden, is het lastig om een winnaar te voorspellen. Feyenoord verloor thuis zijn laatste twee penaltyseries, Heracles verloor zijn laatste drie.

AZ - Ajax (21.00 uur)

• AZ won in de historie tussen de twee Noord-Hollandse clubs het vaakst; vijf keer. Ajax verloor in de TOTO KNVB-beker alleen vaker van Feyenoord (zeven keer). Het lukte Ajax ook al niet om de laatste drie duels in de eredivisie van AZ te winnen.

• In het seizoen 2011/2012 troffen AZ en Ajax elkaar ook in de achtste finales van de beker. In Amsterdam werd de wedstrijd bij een 1-0 stand gestaakt doordat AZ-keeper Esteban werd aangevallen door een Ajax-supporter. Later werd het duel ingehaald en won AZ met 2-3.

• AZ kan voor het tiende seizoen op rij de kwartfinales van de beker halen. AZ is al de enige ploeg die dit ooit eerder presteerde in de geschiedenis van het toernooi (tien keer op rij van 1972/1973 tot 1981/1982). De laatste keer dat Ajax niet tot de kwartfinale van de beker raakte, was in 2017/2018.

Volledig scherm AZ-keeper Esteban werd tijdens de bekerwedstrijd tegen Ajax aangevallen door een Ajax-supporter, die later een celstraf kreeg van zes maanden (twee maanden voorwaardelijk). © ANP

NEC - Fortuna Sittard (donderdag, 18.45 uur)

• NEC kan zich voor het eerst sinds 2013/14 plaatsen voor de kwartfinale, terwijl het dit bekerseizoen nog geen wedstrijd speelde. In de eerste ronde werd het duel tegen amateurclub H.V. & C.V. Quick afgelast wegens corona (de KNVB besloot alle amateurclubs uit het toernooi te zetten). In de tweede ronde werd het vrijgeloot.

• NEC wacht al lange tijd op een overwinning tegen een eredivisieploeg. In 2013/14 lukte dat voor het laatst; FC Utrecht werd toen met 1-0 verslagen in de kwartfinale.

• Fortuna Sittard speelde wel al een duel dit bekerseizoen. In de eerste ronde werd de derby tegen Roda JC met 0-2 gewonnen, waarna het net als NEC in de tweede ronde werd vrijgeloot.

• De Limburgers wonnen de laatste zes bekerduels met clubs buiten de eredivisie, sinds een 2-1 nederlaag bij Tweede Divisie-club SV Spakenburg in 2016/2017.

Volledig scherm Lazaros Rota aan de bal tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Roda JC. © BSR Agency

VVV - Go Ahead Eagles (21.00 uur)

• VVV-Venlo won nog nooit van Go Ahead Eagles in de beker. De Deventenaren wonnen alle twee de wedstrijden in de geschiedenis.

• VVV bereikte in zijn geschiedenis al zes keer de kwartfinale van het toernooi, maar dat lukte deze eeuw nog geen enkele keer.

• Go Ahead werd uitgeschakeld in vier van de laatste vijf duels met een eredivisieploeg. Vorig seizoen gebeurde dit eindelijk een keer niet. De Eagles wonnen toen in de tweede ronde met 2-5 van FC Twente.