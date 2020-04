AZ en PSV scharen zich achter Ajax en willen stoppen met het seizoen

Door Freek Jansen



Ajax liet zich vanochtend bij monde van Marc Overmars al duidelijk horen over hun standpunt. De Amsterdammers vinden dat er een streep onder het huidige seizoen moet. Inmiddels is die opvatting ook in Alkmaar en Eindhoven van toepassing. Zowel AZ als PSV heeft de KNVB het advies gegeven om te stoppen met dit seizoen.

Eerder vandaag hadden beide clubs een telefonisch overleg met Ajax. Daarin schaarden AZ en PSV zich achter de woorden van de Amsterdamse clubleiding. Ze zullen dan ook samen optrekken en dat is zojuist in het overleg met alle clubs nog eens herhaald.

Quote Wij zitten in de regio die het hardste getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Toon Gebrands, PSV-directeur

,,Wij snappen als geen ander dat dit een zeer lastig besluit zal zijn”, zegt Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, op de website van de Alkmaarse club. ,,Maar wij vinden de huidige corona-situatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is. Er is bovendien nog teveel onzekerheid over hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen.”

Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, sluit zich daarbij aan. ,,Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen. Ten eerste omwille van de volksgezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Wij zitten in de regio die het hardste getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer. Daarnaast zijn we van mening dat het doorspelen in de zomer, zoals de UEFA gisteren heeft voorgesteld, niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met spelers die tot en met 30 juni onder contract staan? En zo zijn er nog wel meer niet te beantwoorden vraagstukken.”