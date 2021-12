AZ deelt harde tik uit aan slordig Ajax, PSV komt aan kop bij winst in Nijmegen

Ajax en Feyenoord, dat eerder vandaag met 1-1 gelijkspeelde bij FC Groningen, staan nu op 36 punten na zestien wedstrijden. Nummer drie PSV volgt met 34 punten na vijftien duels. De ploeg van coach Roger Schmidt pakt vanavond dus de koppositie als het de uitwedstrijd bij NEC wint. Ajax speelt woensdagavond in de beker thuis tegen BVV Barendrecht en gaat volgende week zondag (14.30 uur) op bezoek bij Feyenoord in de Klassieker in een lege Kuip.

De koploper begon nog wel gretig, maar werd al snel geneutraliseerd door de Alkmaarders, die twee jaar na de door corona onderbroken nek-aan-nek-race om de titel een plek in de middenmoot van de eredivisie bezetten. Maar daar had Ajax de handen vol aan. AZ ontregelde de thuisclub steeds vrij vroeg, waardoor het flitsende combinatiespel van Ajax lange tijd nauwelijks gestalte kreeg. Als er dan eens ruimte lag, sprong de titelfavoriet daar slordig mee om. En als Ajax al eens een poging waagde, kregen onder meer Lisandro Martinez en Sébastien Haller de bal bij lange na niet tussen de palen.

Dat was in april ook het geval, toen Ajax zich na rust door twee goals van Davy Klaassen officieus tot kampioen kroonde. Maar de titelhouder bleek dit seizoen een stuk minder klinisch als het voor rust niet tot scoren kwam. Alle vier de eredivisieduels waarin dat gebeurde, leidden tot averij.

Stunt

Maar dan nog was AZ hard op weg naar een stunt, ook omdat aan de vier voorgaande keren dat Ajax dit seizoen puntenverlies leed, een doelpuntloze eerste helft vooraf ging. En averij tekende zich opnieuw af, helemaal toen Vangelis Pavlidis AZ vroeg in de tweede helft op voorsprong ramde nadat Daley Blind bij een counter tevergeefs voor buitenspel appelleerde. Daarmee werd Pasveer voor het eerst in bijna 700 minuten geklopt en dreigde Ajax de koppositie in de eredivisie te verspelen.

Haller verzuimde daar iets aan te doen toen hij even later een levensgrote kopkans kreeg. Peter Vindahl bracht redding en zag de druk voor zijn doel steeds verder toenemen. AZ bezweek ook toen Haller een kwartier voor tijd opnieuw werd gevonden en de voorzet van Dusan Tadic het doel in verlengde.

Wijndal straalt: ‘Nog steeds de beste linksback’

AZ-captain Owen Wijndal glunderde na afloop. ,,Ik ben kapot, maar het trotse gevoel overheerst. We hebben niet de hele week kunnen toeleven naar deze wedstrijd omdat we donderdagavond nog tegen Randers speelden, maar we keken stiekem al wel een beetje over die wedstrijd heen omdat we al zeker waren van groepswinst”, zei Wijndal bij ESPN.

,,Het was voor ons een goed idee om soms over te schakelen op die 5-3-2. Dat pakte een aantal keer goed uit. In de eerste helft al, maar vooral in de tweede helft werden we gevaarlijk in de tegenaanval. Ja, Pavlidis speelde ook erg goed. Als je zo speelt heb je iemand nodig die voorin de bal vasthoudt, dat geeft rust en dan kun je aansluiten”, zei Wijndal over de maker van de 0-1 kort na rust.