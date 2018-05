AZ breekt contract Ouwejan open

,,AZ is een nuchtere club en dat past bij mij. Ik denk dat ik me goed heb ontwikkeld, maar er blijven nog genoeg verbeterpunten. Ik wil nog vaker op de juiste momenten mee naar voren en daarmee belangrijk zijn voor het team'', aldus Ouwejan, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van AZ.