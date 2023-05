AZ blijft kansrijk voor Europa League-ticket dankzij hattrick aan assists van Vangelis Pavlidis tegen NEC

NEC kreeg via Pedro Marques al na twee minuten spelen een enorme kans. De Portugees kopte in kansrijke positie naast. AZ trok de wedstrijd daarna naar zich toe. Karlsson, die tegen West Ham het verschil niet kon maken, speelde de hoofdrol. De Zweed krulde de bal in de 28ste minuut fraai achter doelman Jasper Cillessen: 0-1. In de 35ste minuut schoot de linksbuiten van grote afstand raak, maar die treffer werd wegens buitenspel afgekeurd.



De tweede treffer van AZ viel voor rust alsnog. Na een korte combinatie door het midden tussen Clasie en Pavlidis kon Clasie de bal over Cillessen in het doel stiften. Supporters van AZ waren in het stadion geen getuige van de doelpunten. Vanwege de rellen tegen West Ham waren ze niet welkom. Karlsson had kort na rust weer succes. Op aangeven van Pavlidis trapte hij de bal in één keer binnen: 0-3. Bij die stand bleef het. NEC beëindigde het duel met tien man na een rode kaart in de 83ste minuut voor Dirk Proper na een overtreding van achteren op Clasie.