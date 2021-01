AZ-bankzitter Druijf krijgt met transfer naar België zijn zin

De 22-jarige Druijf komt bij Mechelen landgenoten Lucas Bijker en Sandy Walsh tegen. De aanvaller maakte er de afgelopen maanden geen geheim van dat hij wilde vertrekken vanwege een gebrek aan speelminuten. AZ liet hem afgelopen zomer nog niet gaan, maar beloofde toen al in de winter wel mee te willen denken als de situatie van Druijf nog niet veranderd was.

AZ nam Druijf in 2012 op in de jeugdopleiding en in januari 2018 debuteerde de spits in het eerste elftal. Uiteindelijk kwam hij tot veertig optredens voor de Alkmaarders, veelal invalbeurten, waarin hij zes keer scoorde. Een stuk trefzekerder was Druijf in het seizoen 2018-2019, toen hij namens eerst Jong AZ en daarna een half jaar NEC topscorer van de Keuken Kampioen Divisie werd met 29 doelpunten. Ook werd hij verkozen tot Beste Talent van de Eerste Divisie.