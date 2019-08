Ayoub heeft moeite met reserverol bij Feyenoord

Jordaanse sensatie Al-Taama­ri is het wapen van APOEL

20:07 Met zijn dribbels, versnellingen en valpartijen had de defensie van Ajax vorige week zijn handen vol aan Musa Al-Taamari (22). De rappe rechtsbuiten was afgelopen seizoen al een attractie op Cyprus. Zijn bijnaam - ‘de Jordaanse Messi’ - is uiteraard wat over de top, maar tal van Serie A-clubs hebben de geliefde APOEL-aanvaller in het vizier.