Ayoub (FC Utrecht) biecht op: Ik ben best beetje verslaafd aan Fortnite

Voetballer Yassin Ayoub, die net een hitvideo scoorde met zijn Fortnite-dansje op het veld, probeert zijn gamehobby 'echt wel' binnen de perken te houden. Zo gaat hij altijd pas gamen als zijn jonge kids (1,5 en 2,5 jaar) om een uurtje of half acht ’s avonds op bed liggen. ,,Maar áls ik eenmaal bezig ben, speel ik wel het ene potje na het andere. Ik kan makkelijk drie uur bezig zijn. Ha, niet zo leuk voor mijn vrouw, want ik ben best wel een beetje verslaafd, hoor.’’

Dat de 23-jarige middenvelder van FC Utrecht, die na de zomer verkast naar Feyenoord, dol is op Fortnite - de gamerage onder jongeren - bleek dit weekend dus al. Toen vierde hij zijn eerste doelpunt in de gewonnen wedstrijd tegen Vitesse met het overwinningsdansje dat in Fortnite als ‘Take The L’ bekendstaat: je hupt van het ene been op het andere en vormt met je vingers de L van Loss.

Tot Ayoubs verbazing werd het L-fragmentje, uitgezonden op FOX, een grote hit op YouTube. ,,Best raar, want het was eigenlijk maar een grapje tussen mij en mijn ‘squad’, de jongens waarmee ik vaak Fortnite speel. Die zeiden de avond vóór de wedstrijd: Yassin, je bent echt een baas als je als je scoort een move uit Fortnite doet. Dat heb ik toen beloofd en wat ik beloof, doe ik.’’

FOX Sports on Twitter :speech_balloon: | Yassin Ayoub vereerde het spel @FortniteGame met zijn dans na de 4-1: "Ik had beloofd dat als ik zou scoren, ik dat zou doen." #utrvit https://t.co/padEo6d9qL https://t.co/NF9JhBJizB

Was de move in de wedstrijd afgelopen weekend eenmalig? Of ga je nu altijd Fortnite-celebrations doen?

,,Ha, dat zou je wel willen weten, hé? Nou, ik kan verklappen dat ik best nog eens een andere move wil doen. Weet je welke ik ook gaaf vind? Die ene waarbij je helemaal stil staat en dan heel langzaam klapt, de ‘Slow Clap’. En dat ik dat dan, als ik scoor, vlak vóór de camera doe. Maar het kan ook iets anders worden. Je moet me op Livescore maar goed in de gaten houden.’’

Je bent best een beetje verslaafd aan Fortnite, zeg je. Doe je het elke avond?

,,Als ik een week niks te doen heb, dan zou dat wel kunnen gebeuren, ja. Maar in een normale week heb ik ook wel andere dingen te doen, weet je: ouders en schoonouders bezoeken en zo. Dus in een normale week is het vier avonden per week, of zo. En dan van 19.30 tot 23.30 uur.’’

Maar moet je als profvoetballer niet lekker vroeg op bed?

,,Ik zorg er altijd voor dat ik weer fris op het veld sta, want ik ga mijn voetbal natuurlijk niet voor een game verwaarlozen. Gelukkig heb ik niet zoveel slaap nodig: mijn nachten zijn sowieso niet zo lang. Met jonge kids ben je soms al om 5.00 uur wakker.’’

Meende je dat van je vrouw? Dat je haar, sinds Fortnite, een beetje verwaarloost?

,,Was maar een grapje, hoor, want ik heb een hele relaxte, hele toffe vrouw. Als ik na een training op de bank ga liggen, vindt ze het altijd helemaal oké. ‘Ga maar lekker ontspannen’, zegt ze. Maar ik moet, sinds ik veel Fortnite speel, wel wat vaker een bloemetje voor haar meenemen, denk je niet? Zelf ‘fortnite’ ze niet, nee. Ze houdt niet van gamen.’’

Je had het over je ‘squad’. Speel je liever Fortnite met een team dan solo?

,,Dat is echt leuk, ja. Je headset op, overleggen met elkaar, samen de strategie bepalen. Ik heb een paar vrienden die écht goed zijn: dj Stanley, Rico en Roland Trugelaar en ook ‘JaeyD’ zit bij mijn squad, de e-sporter van Feyenoord. Van hem en de andere boys leer ik nog steeds, maar goed, ook zij moeten oppassen, want op een dag overtreft de leerling de meester, toch? Hoe vaak we als team als nummer 1 geëindigd zijn? Tussen de 50 en 100 keer, schat ik. Ik ben begonnen in december. Toen was ik nog slécht. Maar ik word steeds beter.’’

Wat is je tip voor andere Fortnite-spelers?

,,Als er op je geschoten wordt: bouwen, bouwen, bouwen. Dan overleef je veel langer in het spel.’’

Wat is je favoriete wapen?

,,Dat is niet echt een vraag, hé, want het is gewoon het wapen dat iederéén het liefste heeft: The Golden Scar.’’

En wat is je lievelingsplek op het Fortnite-eiland?

,,Als ik soms solo speel, dan ga ik graag naar Tilted Towers. Daar kan je in alle drukte lekker veel ‘kills maken’ (tegenstanders uitschakelen, red.). Als ik met mijn squad speel, dan beginnen we vaak bij Salty Springs. Daar is het wat rustiger en kan je, voor je het eiland over trekt, veel bruikbare loot (spullen, zoals wapens, red.) verzamelen.’’

Waarom is Fortnite zo’n rage?

,,Ik denk omdat het heel veel mensen aanspreekt: jong, oud, meisjes, jongens. En omdat het altijd anders is. Ik speelde hiervoor altijd Call of Duty op de Playstation, maar ben nu helemaal op Fortnite over. FIFA? Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk: laat mij maar in het echt voetballen.’’

Wanneer is de Fortnite-hype over?

,,Over? Nee, man, dit gaat nog wel een paar jaar door, hoor. Fortnite blijft leuk omdat er steeds nieuwe dingen bij komen: nieuwe wapens, nieuwe mogelijkheden.’’