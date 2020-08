Avontuur in Noord-Ierland heeft het leven van Elvio van Overbeek verrijkt: ‘Een heel bijzonder land’

Positieve coronates­ten bij NAC: trainings­kamp per direct beëindigd, duel met Dordrecht afgelast

8:40 Uit de coronatesten bij NAC zijn twee positieve uitslagen teruggekomen. Dat meldt de club zaterdagavond. In verband met de resultaten van die testen is besloten het trainingskamp in Oudenbosch per direct te beëindigen en de oefenwedstrijd in Dordrecht van aanstaande zondag af te gelasten.