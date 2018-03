Avontuur El Hamdaoui bij FC Twente dreigt te mislukken

Door Leon ten Voorde



Zijn komst naar Twente was in januari al voer voor discussie, omdat de 33-jarige speler al een jaar lang geen wedstrijd meer had gespeeld. Ondanks dat er de nodige twijfels waren over zijn fysieke gestel, besloot de club toch met hem in zee te gaan.



In zijn eerste wedstrijd voor Twente, in de beker tegen Cambuur, viel hij voor rust uit met een hamstringblessure. Vorige week in de derby tegen Heracles maakte hij als invaller zijn rentree, maar ook toen oogde hij verre van fit. Vrijdag ging El Hamdaoui op de training door de knie. Een scan wees uit dat er iets mis was met de meniscus.