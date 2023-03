Avond uit met griep? Vitesse-coach Cocu wil opheldering van ‘stapper’ Dijks

,,Hij heeft zich ziek gemeld”, stelt Cocu. ,,De clubarts heeft dat ook geconstateerd. Dinsdag had hij al klachten, woensdag was hij ziek. Ik hoor wel eens wat, links en rechts. Ik kan er niks meer mee dan eerst een gesprek voeren.”

Midden in de degradatiestress komt de kwestie zeer ongelegen, geeft Cocu toe. ,,In algemene zin zitten we niet te wachten op negatieve zaken. Nu helemaal niet. We moeten alle energie verzamelen om juist uit de sportieve problemen te komen. Ik kan en wil op voorhand nergens over oordelen. Ik ga met hem zitten. Ik ga ervan uit dat áls een speler zich ziek meldt, dat hij ook ziek is. Pas na uitleg kan ik een oordeel vellen.”