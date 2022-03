AS Roma knikkert Vitesse in absolute slotfase uit Europa, hoofdrol voor Rick Karsdorp

‘We waren zo dichtbij’

Vitesse is teleurgesteld dat ‘de reis ten einde’ is gekomen in Rome. ,,We waren zo dichtbij. We hebben goed verdedigd, maar één situatie veranderde de wedstrijd”, zei Vitesse-trainer Thomas Letsch voor de camera van ESPN. ,,We hebben het ze de hele wedstrijd moeilijk gemaakt in balbezit en de wedstrijd gecontroleerd. We hebben alleen niet vooruit gespeeld, al hebben we wel een kans op een tweede goal gemist. Tegen een team als AS Roma krijg je niet heel veel kansen.”