Arsenal-legende Wright: ‘Ziyech naar Chelsea is briljant, fantastisch’

‘Het ding met Ziyech is: hij is zo'n creatieve speler. En als je naar Chelsea kijkt, vooral in thuisduels, dan denk ik dat iedereen meer had verwacht van de creatieve spelers die daar nu rondlopen', zo vertelt hij in gesprek met Premier League Productions. ‘In mijn ogen is het een briljante aankoop. Als hij zijn vorm van bij Ajax ook maar een beetje benadert, dan is het een fantastische aanwinst.’